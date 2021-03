Les conducteurs roulent plus vite avec le régulateur de vitesse adaptatif, selon une étude

Instinctivement, on pourrait estimer que le régulateur de vitesse adaptatif rend la conduite plus sûre : il permet de conserver ses distances de sécurité sans s’en soucier et évite le phénomène du « pied lourd ». Pas si simple, puisqu'il y aurait un effet néfaste. Les automobilistes utilisant ce mécanisme rouleraient à des vitesses plus élevées et commettraient donc plus d’excès de vitesse.