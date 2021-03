Ecologique, sans humains ou dans les airs... Quel avenir pour la course automobile ?

Au final, on comprend que la course automobile des prochaines décennies sera profondément transformée. Elle sera avant tout plus technologique mais aussi plus écologique, plus interactive, et sans doute moins formatée, à fortiori si elle évolue en course aérienne ou se mixe au virtuel. Le sport mécanique se conjugue plus que jamais à l’aune de l’innovation technologique, et le spectacle qu’il promet sera haut en couleurs — et peut-être même digne des films qui ont marqué l’histoire de la science-fiction.