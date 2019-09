282 km/h : record de vitesse mondial pour un véhicule autonome

Crédit Roborace

Objectif : battre les 257 km/h

Le futur de la course automobile ?

Lire aussi :

Volkswagen explose les records de vitesse en électrique avec son ID.R

Source : CNet

Il faut tout de même rappeler que c'est le premier record établit : la vitesse à battre a donc été arbitrairement désignée par les éditeurs duEn effet, le véhicule deest le premier à concourir pour la plus grande vitesse d'un. Parce qu'il n'y avait pas de record précédent à battre, les représentants duont fixé une vitesse à dépasser : 257 km/h. Le véhicule est parvenu à battre cette vitesse, s'établissant, pour être précis, à 282,42 km/h (175,49 miles/h).Si le chiffre peut impressionner, il reste bien en deçà des records fixés par des véhicules conduits par des personnes en chair et en os. Pilotée par le pilote de test de la marque Andy Wallace, la Bugatti Chiron a justement réalisé un nouveau record il y a quelques jours, en atteignant les, soit 304,77 miles/h. Elle a d'ailleurs été la première à franchir le cap des 300 miles/h., la marque à l'origine de la Robocar, a twitté au sujet de son exploit : «». Le véhicule propulsé pardélivrant 700 chevaux n'en est pas à son coup d'essai, et il multiplie les illustres participations. Lancé en mars 2017, il a été en 2018, en Angleterre.Roborace est ainsi en train d'investir, à sa façon, l'univers de la course automobile. La voiture autonome nous promet déjà de nous emmener, dans un avenir proche, d'un point A à un point B sans contrainte. Peut-être réalisera-t-on des pronostics et pariera-t-on également sur desLe P.-D.G. de Roborace, Lucas Di Grassi, dit mettre à la disposition des écuries indépendantes un algorithme de base utilisant son programme. Pour lui, le développement de la voiture autonome pourrait aider à la concrétisation d'uncomme à remettre la course automobile sur le devant de la scène. Interrogé par Autosport , il affirme : «».Lucas Di Grassi interviendra aude Londres, le 3 décembre.