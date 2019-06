Volkswagen explose les records de vitesse en électrique avec son ID.R

La Volkswagen ID.R loin devant la concurrence

Une électro-mobilité « Nürburgring-approved »

6 minutes, 5 secondes et 336 millièmes. Voilà le temps qu'il a fallu à lapour boucler un tour du Nordschleife, établissant ainsi un nouveau record de vitesse.En effet, en pulvérisant le précédent record détenu par la Nio EP9, Volkswagen a réalisé un exploit concernant le tour sans émission le plus rapide sur l'un des circuits les plus difficiles au monde.À une vitesse moyenne de 204,96 km/h, le pilote Romain Dumas a permis à la Volkswagen ID.R de s'offrir, après Pikes Peak et Goodwood.Rappelons que la Volkswagen ID.R est le fleuron de course de la nouvelle famille ID. 100 % électrique du constructeur. Le bolide dispose de, pour une puissance totale de 680 ch. Le véhicule a bien sûr été préparé spécialement pour l'événement, avec notamment un pack aérodynamique, une gestion optimisée de l'énergie et la présence d'un DRS.», a déclaré Herbert Diess, Président du Directoire du Groupe Volkswagen. «Une belle publicité pour la gamme Volkswagen ID, dont le premier modèle, l', est d'ores et déjà disponible à la commande. Un modèle qui a tapé dans l'œil de très nombreux automobilistes à en croire les retours très positifs du groupe Rappelons toutefois que les premières livraisons concernant la Volkswagen ID.3 ne sont pas attendues avant début 2020.