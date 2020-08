Jaguar Land Rover développe un logiciel de conduite autonome capable de réduire le mal des transports

Pour ce projet, le constructeur automobile utilise plusieurs capteurs biométriques placés sur le conducteur et les passagers pour suivre les réactions de chacun et détecter à quel moment l’un d’entre eux risque de tomber malade.

L’objectif est de réduire de 60 % ce mal des transports en adaptant les conditions d’accélérations, le placement en courbe et le dosage du freinage. Ces données ont été analysées sur plus de 30 000 km en conditions réelles et virtuelles.

Steve Iley, médecin chez Jaguar Land Rover, a déclaré sur le sujet : « La mobilité évolue rapidement et nous devrons exploiter la puissance des véhicules autonomes pour atteindre notre objectif de zéro accident et zéro congestion ».

Ces développements s’inscrivent dans le cadre du projet « Destination Zéro » de Jaguar Land Rover. Le Docteur Iley a ajouté : « Résoudre le problème du mal des transports dans les voitures sans conducteur est la clé pour libérer l'énorme potentiel de cette technologie pour les passagers, qui pourront utiliser le temps de déplacement pour lire, travailler ou se détendre ».