Projet Zeus, le SUV à hydrogène en préparation chez Jaguar Land Rover

Pour le moment, il est trop tôt pour savoir sous quelle marque le premier véhicule à hydrogène du groupe britannique sera commercialisé, suite aux avancées du projet Zeus.

Le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle a ainsi déclaré lors d’un communiqué : « En collaboration avec des partenaires de recherche et de l'industrie de classe mondiale, Jaguar Land Rover développe un prototype de véhicule à pile à combustible à hydrogène. Le projet fournira un concept de SUV à pile à combustible premium zéro émission, avec des attributs Jaguar Land Rover, tels que longue portée, recharge rapide, remorquage, capacités tout-terrain et performances à basse température ».

Il est également ajouté : « Le projet contribuera à stimuler une croissance et des capacités importantes dans la conception et la fabrication de véhicules électriques à pile à combustible, offrant un avantage concurrentiel en matière de propriété intellectuelle et de chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni ».