Au Royaume-Uni, près de 7000 € envisagés pour se tourner vers la voiture électrique

La mesure attendue doit donc aider le secteur à rebondir. Elle est dévoilée alors qu'Alok Sharma, le secrétaire britannique aux Affaires et à la Stratégie industrielle a récemment annoncé la création de cinq groupes focalisés sur cette relance. Ils devront, selon les mots de l'homme politique, « libérer le potentiel de croissance du Royaume-Uni et créer des emplois ».

Le dirigeant ajoute : « Le redémarrage de ce marché est une première étape cruciale pour stimuler la reprise des constructeurs automobiles britanniques et des chaînes d'approvisionnement essentielles, et pour soutenir l'économie dans son ensemble ».

Aucun détail supplémentaire n'est pourtant connu sur cette prime, qui devrait plus ou moins s'apparenter à une prime à la conversion. Quel sera l'impact de cette aide sur les autres subventions ? Plus tôt cette année, le gouvernement britannique avait réduit de 500 livres le montant de la prime déjà existante, et l'avait purement annulée pour les modèles les plus onéreux (comme la Model X de Tesla).