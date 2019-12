Voitures électriques : au Q3 2019, les ventes mondiales ont chuté de 10 %

Un début d'année prometteur

Europe, le bon élève

L'IFP Énergies nouvelles (IFPEN) s'est fendu d'un rapport publié le 29 novembre 2019 qui en dit long sur la démocratisation des véhicules électriques. La machine est lancée, certes, mais pas non plus à grande vitesse. Car l'étude de l'institut met en effet en exergue une baisse globale des ventes de voitures zéro émission entre le troisième trimestre de l'année 2018 et 2019, à hauteur de 10 %.», précise l'organisme, qui poursuit : «».Des chiffres prometteurs finalement plombés par les Etats-Unis et la Chine. Le premier nommé enregistre un recul de 25 %, avec 79 300 unités écoulées. Ce ralentissement s'explique par «», assure l'IFPEN. «».Même constat en Empire du Milieu, dont les chiffres de ventes ont connu une baisse de 34 % du côté des hybrides rechargeables et 13 % pour les 100 % électriques, soit une chute globale de 19 %. «» explique en partie ce fléchissement.L'Europe demeure en fait le seul bon élève de la classe, avec une hausse de 27 % : 121 600 automobiles ont été commercialisées au Q3, 364 000 depuis le début du cru 2019. Pour quelles raisons ? Car «».