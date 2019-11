Les ventes de véhicules hybrides en hausse en France mais le marché électrique reste timide

Des ventes d'électrique en hausse

Un marché électrique qui reste timide

Source : InsideEV

Les véhicules électriques se placent en tête des ventes électrifiées dans l'Hexagone, où la Renault ZOE a fait forte impression, représentant à elle seule environ 40 % des ventes sur l'année 2019.Le marché de l'électrique semble plutôt bien se porter en France puisqu'en 2019, 48 567 véhicules électriques et plug-in hybrides ont été vendus, contre 34 075 sur l'ensemble de l'année 2018.Du côté de l'électrique, on dénombre 34 759 ventes à des particuliers cette année, soit une hausse de 51 % par rapport à 2018 où 23 080 véhicules avaient été vendus. Les ventes d'hybrides rechargeables ont, selon l' Avere-France , augmenté de 26 % par rapport à 2018, passant de 10 995 véhicules vendus à 13 808 sur les trois premiers trimestres de cette année.Dans le top 3 des véhicules électriques les plus appréciés, on retrouve la Renault ZOE en première position, suivie par la Nissan LEAF et la Tesla Model 3 Du côté des hybrides rechargeables, le Mitsubishi Outlander arrive en tête, même si le Porsche Cayenne et le Kia Niro rencontrent un beau succès.La tendance récente la plus marquante est tout de même à relever du côté du plug-in hybride, avec 118 % d'immatriculations en plus entre les mois d'octobre 2018 et octobre 2019.Le marché de l'électrique ne bénéficie cependant que d'une croissance timide en France puisqu'il représentait 1,7 % des ventes totales de véhicules en 2018 et n'a augmenté que de 0,6 points, atteignant difficilement la barre des 2,3 % cette année.Cette part de marché, bien qu'elle place la France dans la moyenne européenne, la laisse bien en dessous du marché norvégien, où l'électrique représente 50,8 % des ventes automobiles, loin devant les autres pays du Vieux Continent.En Allemagne, l'électrique représente 2,5 % du marché. L'Espagne et l'Italie semblent en revanche à la traîne avec respectivement 1,2 % et 0,72 % de parts de marché.En ce qui concerne la tendance globale du marché automobile, bien que les chiffres officiels de l'ACEA sur l'année 2019 complète ne soient pas encore disponibles, on peut souligner une chute des moteurs diesel, qui confirme la tendance des dernières années. Les modèles essence, eux, représentent encore plus de la moitié du marché, avec 56,7 % des parts en 2018.