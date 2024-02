Renault vient de dévoiler son nouveau SUV compact, à mi-chemin entre le Captur et l'Austral

Si on sent bien que le département marketing s'est donné pour trouver un sens profond au nom du futur SUV, qu'en est-il de ce qui est palpable ? Eh bien, de ce côté-là, on ne pourra pas dire que Renault a réellement innové. La motorisation sera celle déjà embarquée à bord de la Clio ou du Captur. À savoir : le moteur E-Tech full Hybrid de 145 ch. Pas de moteur thermique au programme.

Pour ce qui est du design, il faudra se contenter de très peu. On sait simplement que le Symbioz fera 4,41 m de long. Sur la seule photo disponible, on peut apercevoir un véhicule aux lignes fuyantes et à la silhouette globalement assez aérodynamique. On reste clairement dans la mode des SUV coupés, autrefois réservés aux constructeurs premium. On reconnaîtra également plutôt facilement les traits de la signature lumineuse de la Clio. Pour ce qui est de l'intérieur, le mystère est tout aussi épais. Renault promet un « véritable concentré de technologies de la marque, il sera équipé du toit vitré panoramique nouvelle génération Solarbay qui s’opacifie sans velum ».