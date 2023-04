Renault fait de son Espace un SUV sans saveur... mais un coupé arrive !

Renault a officialisé tout récemment son nouvel Espace. À son lancement initial en 1984 (eh oui…), le Renault Espace incarnait le monospace à l'état pur et connaîtra pas moins de cinq générations, lesquelles ont (presque) toutes eu droit à un restylage. On estime à un peu plus de 1 340 000 le nombre de Renault Espace produits depuis bientôt 40 ans.