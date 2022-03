À bord du nouveau Renault Austral 2022 : un modèle électrique soigné et équilibré

Au premier abord, l’Austral ne donne pas une sensation d’audace aussi marquée que la Mégane E-Tech . Conforme aux standards du marché, il cherche à rassurer avec des lignes assez musculeuses et germanisantes. Dans son format également, l’Austral joue une partition classique. Avec 4,51 m de long, il se situe dans la moyenne du segment : c’est 6 cm de plus que le 3008 et très exactement la longueur du Volkswagen Tiguan, star européenne incontournable de la catégorie. Même constat en ce qui concerne la longueur et la hauteur. Il s’agit bien d’un modèle cinq places, mais on peut s’attendre à l’avenir à l’arrivée de dérivés sept places rallongés, les jours du Renault Espace étant comptés.