Peugeot 3008 hybride rechargeable : la version 2021 restylée se dévoile

Si la silhouette générale reste la même, la face avant du nouveau 3008 Hybrid4 évolue subtilement, renforçant la dynamique du véhicule grâce à une calandre dotée d’un motif d’un nouveau genre. Cette évolution est soulignée par une signature lumineuse qui n’est pas sans rappeler celle apparue récemment avec les nouvelles Peugeot 208 et 508.

On retrouve la technologie LED sur les nouveaux projecteurs et les feux de jours, et ce dès l’entrée de gamme. Les feux semblent ainsi dessiner les deux crocs du lion emblématique de la marque.

Les projecteurs antibrouillards, eux, ont laissé la place à un nouveau mode d’éclairage baptisé simplement « Foggy Mode », et intégré aux optiques Full LED disponibles sur les finitions GT et GT Pack. À l’arrière, nous retrouvons de nouveaux feux Full LED s’inspirant cette fois des griffes du lion pour un design plus original et distinctif. Ils sont revêtus d’une vitre fumée pour prolonger le bandeau central noir du coffre.

Du côté des teintes de carrosserie, Peugeot renouvelle sa palette pour se différencier de la concurrence. Le 3008 se décline ainsi en deux nouvelles teintes bleues (Bleu Célèbes et Bleu Vertigo) en plus des deux gris, du blanc, du rouge et du noir. Ces couleurs devraient apporter un peu de gaieté dans une palette souvent trop sobre.

À l’intérieur, le nouveau 3008 renouvelle son équipement d’infodivertissement et intègre le Peugeot i-Cockpit, comprenant un combiné numérique avec écran de 12,3“, une dalle « Normally Black », et secondé par un écran central tactile de 10 pouces haute définition permettant de gérer la navigation GPS en 3D, la radio, la climatisation ainsi que le téléphone portable et les paramètres de la voiture.