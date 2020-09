Renault dévoile son SUV coupé Arkana sur le marché européen avec des motorisations hybrides

La face avant reprend le style des nouveaux Captur. La signature lumineuse en forme de C intègre des projecteurs LED à l’avant et un bandeau s’étire d’un bout à l’autre de la face arrière qui reprend également cette forme en C pour les feux arrière.

L’Arkana pourra recevoir un pack RS Line inspiré de la mythique Mégane RS. Cette finition recevra une teinte spécifique Orange Valencia accompagnée d’éléments peints en noir laqué tels que les coques de rétroviseurs. Un pack « Couleur » optionnel permettra une personnalisation plus poussée avec un toit noir et un spoiler arrière noir brillant.