Une Alpine électrique serait en préparation conjointement chez Renault et Lotus

Si les amoureux et puristes de la marque mythique hurlent déjà, il n’y a pas d’autre solution viable à ce jour pour pérenniser la marque Alpine dans le respect des normes à venir. Par ailleurs, la motorisation électrique permet des performances hors normes, comme le démontre déjà Lotus avec son Evija de 2 000 chevaux.

C’est donc avec ce partenariat conclut avec le spécialiste de la voiture de course et des hypersportives que Renault trouve sa voie pour l’avenir de sa marque Alpine. Le constructeur français ne fournit pour l'heure que peu d’informations concrètes quant à l’avenir d’Alpine, mais une première image teaser laisse entendre que la gamme sera déclinée en trois modèles électriques comprenant un SUV, et l’héritière de l’A110, chargée d’électron, pour à nouveau dévorer le bitume.