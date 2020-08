Renault pourrait proposer une Talisman électrique pour concurrencer la Model 3 de Tesla

Pour proposer une nouvelle berline rapidement dans chaque marque de l’alliance, autant mutualiser le développement en partant d’une même plateforme ce qui a pour avantage de réduire les coûts du projet et d’accélérer son développement. En associant le concept IMs de Nissan à la plateforme CMF-EV de Renault, l’alliance des deux constructeurs sera gagnante sur tous les tableaux. Elle promet ainsi de renouveler les gammes des deux fabricants en proposant un véhicule électrique adapté à la nouvelle tendance du marché, poussé par les aides gouvernementales.

De plus, Renault et Nissan ont déjà une solide expérience dans les motorisations électriques. Entre la Leaf chez le constructeur nippon et la ZOE chez le constructeur français, l’alliance Renault-Nissan dispose de compétences en interne pour proposer deux nouvelles berlines aux caractéristiques en adéquation avec la demande de leurs clients.

Proposer une berline familiale électrique est aussi l’occasion de combler cette partie du marché délaissée par les constructeurs ne jurant plus que par le SUV, qui représente plus de 30 % de parts du marché automobile à l’heure actuelle.