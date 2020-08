Nissan propose de payer sa place de parking avec l'électricité de sa voiture

Cette expérimentation va permettre de comprendre comment gérer cette source d’énergie et comment les utilisateurs finaux perçoivent le concept et s’ils se prêtent au jeu. Et même s’il s’agit plus aujourd’hui d’une démonstration de technologie par le constructeur japonais sur le partage d’énergie, cela ouvre la porte à la réflexion et aux différentes utilisations envisageables à l’avenir.

Cela donne aussi la possibilité d'un mode de paiement d’un nouveau genre, avec un utilisateur qui pourra payer sa place de parking par le partage de son électricité. Reste à savoir comment le gérer au quotidien, entre l'autonomie limitée des véhicules électriques, le besoin de recharger à destination et le partage de son électricité.