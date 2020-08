Chargeprice, un nouveau comparateur des tarifs en temps réel des bornes de recharge publiques

Avec son comparateur de prix, Chargeprice permet de découvrir quels abonnements sont les plus intéressants à posséder pour recharger à moindre coût sur chaque borne. Même si, pour le moment, toutes les bornes ne sont pas encore référencées, l’équipe travaille à l’enrichissement de la base de données.

Pour le moment le service couvre la France, le Benelux, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. D’autres pays seront bientôt couverts tels que la Scandinavie, l’Italie, l’Espagne ou encore le Royaume-Uni. Si le tri par prix croissant ou décroissant de la recharge ne fait pas encore partie du site, il est inscrit dans la To Do List de Chargeprice.

À noter que le service est entièrement gratuit, le modèle économique de l’entreprise reposant sur la vente de services annexes pour les entreprises. Un nouveau projet intéressant à suivre.