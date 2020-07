Road trip électrique : tout ce que vous devez savoir pour voyager sereinement

Du point de vue de la conduite, la voiture électrique est assez similaire à la voiture thermique traditionnelle, le bruit du moteur en moins. Les voitures électriques sont généralement équipées des dernières avancées technologiques que ce soit au niveau du système d’info-divertissement ou en termes d'aides à la conduite (régulateur de vitesse adaptatif, conduite semi-autonome, maintien dans la voie, etc.).

Ainsi, il est souvent possible de bénéficier d’un grand écran central qui affichera la navigation et la lecture de vos playlists préférées. Il est aussi possible, suivant les constructeurs, de bénéficier d’Apple CarPlay et Android Auto (installé de série sur toutes les ZOE 2020 dès l’entrée de gamme) ; vous pourrez ainsi afficher Waze ou toute autre service de navigation et profiter de votre abonnement Spotify ou Apple Music, directement dans votre voiture.