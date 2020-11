Royaume-Uni : les véhicules diesel et essence neufs interdits dès 2030 ?

Selon le Premier ministre britannique, ces dix propositions devraient permettre, à grand coup de financement public, de créer environ 250 000 emplois dont 60 000 pour l’éolien offshore et 10 000 pour le nucléaire. Le plan prévoit un financement total de 12 milliards de livres sterling pour atteindre ces objectifs, dont 4 sont déjà alloués à différents projets.

1,3 milliard de livres sterling seront par ailleurs investies dans le déploiement d’un réseau de bornes de recharge adapté au futur marché automobile du pays et 582 millions seront versés sous forme de subvention pour l’achat de véhicule plus propre. 500 millions seront également investis dans les Midlands et dans le nord de l’Angleterre pour la fabrication de batteries destinées à l’industrie automobile.