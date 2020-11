Tesla, Uber et 26 autres entreprises créent ZETA, un lobby en faveur de la voiture électrique

Dans ce contexte, l'objectif de ZETA est de préparer un cadre pour l'adoption la plus fluide possible d'un marché automobile de plus en plus électrifié. L'association va notamment militer pour le maintien des aides à l'achat d'un véhicule électrique, qui se matérialisent aux Etats-Unis par un crédit d'impôts de 7 500 dollars.