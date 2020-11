Le Royaume-Uni veut de l'énergie solaire directement captée depuis l'espace, une idée inspirée par Isaac Asimov

En 2019, les énergies renouvelables constituaient la première source d’électricité au Royaume-Uni. D’après le World Resources Institute, le pays a en outre réduit ses émissions de CO 2 d'environ 40 %, soit plus que tout autre grand pays industrialisé actuellement. Le Royaume-Unis souhaite désormais aller bien plus loin dans la production d’une énergie propre.