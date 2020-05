L'ESA envisage un rover lunaire alimenté par laser

L'agence spatiale européenne cherche des solutions pour envoyer ses robots visiter des cratères lunaires en permanence dans l'ombre… Une tâche difficile et peu adaptée aux moyens actuels.

Le pôle Sud lunaire est l'une des zones les plus « chaudes » des projets d'exploration pour la décennie à venir : toutes les grandes agences rêvent d'y envoyer leurs atterrisseurs et véhicules à roues, à chenilles, et même à pattes. Malgré toutes les promesses que cette région garde en son sein (comme la présence de glace d'eau en grande quantité), il est particulièrement difficile d'y évoluer. De 127°C sur les zones éclairées, la température tombe jusqu'à -240°C sur les zones qui n'ont jamais vu la lumière du Soleil ces derniers milliards d'années.