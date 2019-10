Le premier robot anglais sur la Lune aura des pattes !

Le "rover à pattes" de SpaceBit

Il marche, il marche...

Tous vers la Lune !

Source : NewScientist

SpaceBit, dont le siège est basé à Londres, n'a pas raté l'opportunité d'aller sur la Lune ! En mai dernier, la NASA annonçait les premiers contrats de son initiative CLPS () pour que des entreprises américaines embarquent des charges utiles de l'agence sur le sol lunaire. L'entreprise Astrobotic était l'une des trois «» de ces premières signatures, avec un chèque de presque 80 millions de dollars de la NASA.L'atterrisseur, qui s'appellera Peregrine, embarquera 14 instruments de l'agence américaine sur la Lune, mais aussi 14 charges utiles de «», dont certains sont étrangers. SpaceBit fait donc partie de sa sélection, avec un robot aussi excitant que futuriste, que la start-up décrit comme «».Avec une masse de seulement 1,3 kg, le robot de SpaceBit sera potentiellement le plus petit véhicule ayant jamais opéré sur la Lune. Il ne nécessite que deux petits panneaux solaires pour fonctionner grâce à un design «», même s'il devrait marcher jusqu'à plus de 10 mètres de Peregrine, tout en communiquant avec l'atterrisseur, en transmettant des images à haute résolution et une carte du terrain obtenue avec son capteur Lidar.La mission décollera de Cap Canaveral sur le tout nouveau lanceur Vulcan d'ULA au troisième trimestre 2021. On ne sait pas encore si Peregrine partira directement en orbite lunaire ou prendra quelques semaines pour y arriver comme Beresheet ou la mission indienne Chandrayaan-2 en 2019.Il faudra souhaiter plus de succès que ces deux dernières, qui se sont écrasées à la surface... S'il réussit à se poser, Peregrine passera ensuite au déploiement, et le P.-D.G. d'Astrobotic déclarait ce matin : «».Un spectacle que nous attendons avec impatience.