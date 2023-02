Le futur Renault Espace ne sera pas un monospace... et ne serait pas électrique

Ce nouveau modèle mesurera 4,73 mètres de long, soit 22 centimètres de plus que l'Austral, mais 14 centimètres de moins que l'Espace V. Il pourra toujours embarquer 7 personnes grâce à une poupe plus droite que l'Austral, et donc une « habitabilité longitudinale de 2,48 m jusqu'à la troisième rangée », selon Renault. Une façon peu poétique de promettre qu'aucun passager à l'arrière n'aura un torticolis après plusieurs heures de route ni de bosses après avoir visité Saint-Malo.