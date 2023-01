Électriques ou non, voici les voitures les plus vendues au monde en 2022

Dans le Top 7 des voitures les plus vendues de 2022, seules deux ont vu leurs ventes croître, et elles appartiennent toutes deux au même fabricant : Tesla. La Model Y s'empare de la quatrième position avec 758 792 véhicules acquis. Elle monte de 15 places dans le classement grâce à une croissance insolente de 88,5 %.

L'autre représentant de Tesla est la Model 3. L'augmentation des ventes de 4 % lui permet d'atteindre les 596 000 expéditions, qui lui octroient la septième position. Entre les deux Tesla, nous avons la Toyota Camry (675 000 ventes, -3 %) et la Honda CR-V (601 000, -18 %).

Pour compléter le Top 10, la Hyundai Tucson culmine à 565 100 ventes (+1,2 %), la Toyota Hilux à 564 759 (+2,7 %) et la Ram Pick-up à 545 423 (-15,4 %). Les plus impressionnantes progressions sont à mettre au crédit de l'entreprise chinoise BYD, la BYD Song passant de la 85ᵉ à la 14ᵉ place et la BYD Qin Plus, de la 120ᵉ à la 26ᵉ position.