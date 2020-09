Citroën ë-SpaceTourer : les commandes du van électrique sont ouvertes, les prix dévoilés

Avec l’ë-SpaceTourer, Citroën cherche à répondre à une demande aussi bien professionnelle que grand public. Deux versions ont en effet été développées pour la première catégorie : la SpaceTourer Business proposée en trois longueurs (4,60 mètres, 4,95 mètres et 5,30 mètres) et disponible de neuf à cinq places, et le SpaceTourer Business Lounge, décliné dans les deux plus grandes longueurs et lancé en six ou sept places.