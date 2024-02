Les SUV sont-ils de gros émetteurs de CO2 ? Une nouvelle étude les attaque, mais la réalité est plus nuancée

Toujours selon l'Agence internationale de l'énergie et l'ONG Transport & Environnement, les SUV sont plus lourds et moins aérodynamiques que les berlines, ce qui entraîne une surconsommation d'énergie. Cependant, les études de l'IFPEN et de L'Automobile Magazine montrent que les constructeurs ont fait des progrès significatifs dans la réduction du poids et l'amélioration de l'aérodynamisme des SUV. Ces efforts ont conduit à une réduction de la surconsommation et des émissions de CO2.

D'ailleurs, et pour souligner à quel point certains discours politiques n'ont pas d'autres sciences que celle de leur électorat, le gros SUV électrique Kia EV9 a un Cx de seulement 0,28 ! Pour vous situer ce chiffre c'est mieux qu'une Honda Accord (0,29), qu'une Alfa 164 (0,30) qu'une Peugeot 206 (0,33) et même qu'une Lamborghini Murcielago (0,33) et une Ferrari Modena (0,34) ! Surprenant, n'est-ce pas ? Et pourtant l’ingénierie est passée par là et sait désormais comment allier espace de vie et de confort avec un faible coefficient de pénétration dans l'air, ce qu'au premier abord, la forme des SUV ne laisse pas présager. Et ces données se vérifient avec la plupart des SUV modernes qui affichent majoritairement des aérodynamiques très étudiées qui favorisent la consommation.

Le Renault Austral E-Tech qui affiche une motorisation hybride de 200 ch se révèle en réalité sobre à l'usage avec une consommation mixte mesurée de 5,9 l et même de 4,9 l en ville ! Une Dacia Sandero TCe 90 demande 6,3 l/100 km en ville et 6,6 l/100 km en mixte ! Un autre chiffre amusant est celui du diamètre de braquage puisque les SUV sont aussi accusés de susciter des inquiétudes sur le « bien-être des citoyens, leur sécurité et leur confort ». Ainsi, l'Austral offre un rayon de braquage avec la technologie 4 control, de 10,1 m contre… 10,4 m pour une Clio ! Cherchez l'erreur !

Proche de la mauvaise fois, l'étude de l'AIE, soutenue par T&E révèle que « Dans un rapport publié le 22 janvier, l'ONG relève que la largeur moyenne des nouvelles voitures en Europe atteint 180,3 cm au premier semestre 2023, contre 177,8 cm en 2018.

« L'élargissement est particulièrement marqué pour ce type de 4x4 urbains : en seulement six ans, le Land Rover Defender a grandi de 20,6 cm et le BMW X5 de 6 cm », peut-on lire. Mais de quel véhicule parle-t-on ici ? L'un comme l'autre sont des SUV premium et sont des épiphénomènes dans les ventes globales, et plus encore ils n'ont strictement rien d'un 4x4 urbain, tel que les nomme l'Agence.