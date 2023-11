Voiture de l'année 2024 : un raz-de-marée chinois et de SUV électriques?

Le problème n'est pas la carrosserie des SUV, c'est la conception des plateformes, et par ailleurs le manque d'infrastructures en recharges rapides qui oblige à implanter de grosse batterie pour plus d'autonomie, sauf qu'elles engendrent un surpoids et donc une surconsommation… Vous voyez le cercle vicieux ?

Pour terminer, nombreux sont ceux qui râlent contre les SUV, mais n'en ont simplement jamais conduit. Or, il est pour le coup nécessaire de constater le travail des ingénieurs qui arrivent à assurer dans l'ensemble une excellente maitrise du roulis et trouvent des compromis remarquables entre dynamisme et confort pour comprendre le succès des SUV. D'ailleurs compte tenu de leur succès justement, les acheteurs de Peugeot 3008 ou Renault Austral ne s'y sont pas trompés.

On a hâte de voir le résultat des votes, lequel sera annoncé fin février 2024. Nous, on prend le pari sur le Kia EV9 qui est sans doute l'une des plus grosses surprises de l'année. Et vous ?