eTrophées AM-AM 2022 : quelles sont les meilleures voitures électriques et hybrides en France ?

Pour le reste, l'AM-AM a récompensé le Porsche Taycan Cross Turismo GTS au titre de la meilleure GT électrique, mais aussi de la meilleure économie électrique. On vous l'accorde, « économie » et « Porsche » sont antinomiques : de fait, on ne parle pas ici d'économies financières mais de la qualité de vie avec le véhicule électrique. Et sur le sujet, le Porsche Taycan propose l'un des meilleur planificateur d'itinéraire, une très bonne efficience, des performances dingues et un réseau 800 volts qui lui permet de figurer parmi les plus rapides à la recharge avec une puissance maximale de 350 kW (270 kW réels).