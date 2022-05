Essai MG5 : on a testé le tout premier break 100% électrique du marché

Petit à petit, MG étoffe ses gammes de voitures 100% électriques. Pour rappelle, la marque est tombée dans le giron du géant chinois SAIC en 2007, ce dernier revendiquant la 8e place des constructeurs mondiaux en volume, et s'imposant même comme le deuxième constructeur mondial de voitures électriques. Après les deux SUV MG Marvel R et MG ZS EV (ce dernier ayant récemment eu droit à un restylage réussi), le constructeur chinois s'attaque maintenant au segment C de la berline compacte… et plus particulièrement au break, avec la MG5 qui arrive dans les 130 points de vente de la marque. Une première sur le marché de la voiture électrique, alors que le SUV reste encore très largement majoritaire. Fidèle à son habitude, MG propose avec le MG5 un véhicule électrique bien équipé, commercialisé avec un positionnement prix agressif.