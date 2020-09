La Peugeot 508 PSE hybride devient le modèle le plus puissant du constructeur

Au programme, un moteur 4 cylindres turbo de 1,6 L et deux moteurs électriques. Le moteur thermique développe à lui seul 197 chevaux. L’un des deux moteurs électriques sera installé à l’avant et développera 109 chevaux (81,2 kW) ; le second s’occupera de l’essieu arrière avec une puissance de 111 chevaux (83 kW).

Les nouvelles Peugeot 508 PSE seront donc basées sur des transmissions intégrales qui développeront une puissance combinée de 355 chevaux et un couple de 520 Nm.