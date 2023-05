La nouvelle BMW i5 s'annonce... une belle concurrente aux Tesla !

À bord, on pourra profiter de l'affichage BMW Curved Display, qui combine un écran de 12,3 pouces avec un autre écran de 14,9 pouces pour ce qui est de la console centrale. On retrouve également ici l'Interaction Bar, sans oublier des matériaux à la fois qualitatifs et végans.

Enfin, côté tarif, la BMW i5 est proposée à partir de 76 200 euros en France pour la eDrive 40, tandis que la M60 est affichée dès 107 500 euros. Les versions break et PHEV seront quant à elles lancées ultérieurement.