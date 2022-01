BMW présente sa voiture iX M60, un monstre de performance 100 % électrique

Du côté de la recharge, BMW annonce 1 h 30 avec un chargeur 50 kW (de 10 à 80 % de charge), 49 minutes pour un chargeur de 100 kW (toujours de 10 à 80 %), et seulement 35 minutes pour regagner 70 % avec la charge rapide (250 kW). Cette efficacité certaine vous évitera de perdre trop de temps en route et, dans l'esprit d'une sportive, gardera cette dernière avant tout performante.

Lancée en 1972, la branche sportive de BMW, baptisée « M », prend, plus encore, un virage à 180° (il fait en revanche bien plus froid à Munich) pour s'adapter au monde après 2020, et ce iX M60 en est l'illustration. Ainsi, la firme allemande est soucieuse du débat autour de l'utilisation de ressources rares dans les composants employés pour fabriquer les véhicules électriques, dont le recyclage des batteries est un enjeu important . Elle compte bien tirer son épingle du jeu au niveau des deux moteurs.

Le traditionnel moteur synchrone à aimant permanent est désormais dépassé. Celui-ci équipe nombre de voitures électriques du commerce actuel. Il nécessite l'extraction de matériaux rares principalement depuis la Chine (les aimants en néodyme) et entraîne une pollution importante lors du minage. À la place d'aimants permanents, c'est un bobinage en courant continu qui va être employé, sans frictions pour éviter l'écueil habituel de ce système qui use la pièce. Les mouvements du rotor sont ainsi permis par un calcul très précis de l'énergie électrique qui lui est allouée. Cela doit permettre de gagner en densité énergétique et en performance, idéal pour dignement poursuivre l'histoire de la série M de BMW.