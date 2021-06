Le nouveau SUV BMW iX 100 % électrique se dévoile

Face au gabarit du nouveau SUV électrique de BMW, long de 4,95 m et dont le poids culmine à plus de 2,5 tonnes pour la version équipée de la plus grosse batterie, il fallait une motorisation puissante et une réserve d’électrons de grande capacité. Cependant, il est à noter que l’aérodynamisme a été particulièrement étudié sur le SUV pour optimiser sa consommation d’énergie. Il en ressort un C x de 0,25.

Le iX est décliné en deux motorisations : le iX xDrive40 et le iX xDrive50. Le premier, lourd de 2,3 tonnes à vide, reçoit deux moteurs électriques. La puissance cumulée est de 326 chevaux soit 240 kW et le couple 630 Nm. Pour alimenter cette motorisation électrique, il dispose d’une batterie de 76,6 kWh bruts. Celle-ci acceptera la charge rapide jusqu’à 150 kW. Son autonomie WLTP atteindra 425 km.

De son côté, le iX xDrive50 embarque une double motorisation dont la puissance s’établit à 385 kW soit 523 chevaux. Le couple atteint quant à lui 765 Nm. Le 0 à 100 km/h est abattu en 4,6 secondes. La batterie de cette version atteint une capacité totale de 111,5 kWh et le véhicule pourra accepter la charge jusqu’à 200 kW. Avec cette grande batterie, le iX xDrive50 disposera d’une autonomie WLTP de 630 km.