BMW lance la commercialisation de sa nouvelle i4

La BMW i4 accepte une charge rapide jusqu’à 200 kW, ce qui lui permet de récupérer jusqu’à 164 km d’autonomie en 10 minutes pour la version eDrive 40 et 140 km sur la version M50. La finition et l’équipement sont à la hauteur de la prestance de cette nouvelle berline, mêlant matériaux luxueux et haute technologie numérique.

Longue de 4,783 m, elle offre un habitacle spacieux et confortable à ses occupants. Le volume du coffre atteint 470 litres. Son poids à vide est de 2 050 kg pour la eDrive 40 et 2 215 kg pour la M50. La nouvelle BMW i 4 pourra également tracter une remorque jusqu’à 1 600 kg ce qui est assez rare pour une voiture électrique.

Le prix de la i4 eDrive 40 est de 59 700 euros et la M50 est proposée à 71 650 euros.