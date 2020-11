BMW présente son SUV électrique iX avec 500 ch et 600 km d'autonomie

« Nous établissons de nouvelles normes dans le secteur grâce à la technologie de la BMW iX. Elle dispose d'une puissance de calcul plus importante pour le traitement des données et de capteurs plus puissants que les véhicules les plus récents de notre gamme actuelle, elle supporte la technologie 5G, elle sera dotée de nouvelles fonctions améliorées de conduite et de stationnement automatisés et elle utilise la cinquième génération très performante de notre système de propulsion électrique », a expliqué Frank Weber, le responsable du développement.