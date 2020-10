BMW déploie une grosse mise à jour et offre Android Auto à plus de 750 000 propriétaires

L’annonce la plus importante pour nombre de propriétaires est l’arrivée d’Android Auto en plus de CarPlay, déjà disponible sur BMW. Et il n'y aura pas de frais supplémentaires comme au lancement d'Apple CarPlay l'année dernière.

Le constructeur allemand va également mettre à jour son système propriétaire de navigation. Ce dernier est désormais relié au Cloud pour calculer plus rapidement et plus efficacement les itinéraires en se basant sur la remontée d’information en temps réel, en plus des prévisions de trafic. Il pourra également proposer les bornes de recharge publiques pour les véhicules hybrides rechargeables ou électriques.

Au chapitre des nouveautés, il y a également l’ajout du parking connecté pour trouver des places de stationnement libres ou des emplacements généralement disponibles tout en tenant compte du gabarit du véhicule. BMW inclut également les zones eDrive qui forceront le passage en mode 100 % électrique dans 90 villes européennes qui ont déjà créé de telles zones.

Et dorénavant, l’assistant personnel BMW saura faire la distinction entre le conducteur et le passager lorsque des instructions lui seront données.