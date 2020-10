BMW rappelle des modèles hybrides rechargeables pour un problème de batterie

Le groupe BMW rappelle au total 11 modèles, tous hybrides rechargeables. Il s'agit des SUV X1, X2, X3 et X5, du monospace Série 2 Active Tourer, des berlines Série 3, Série 5 et Série 7, des GT i8 Coupé et Roadster, et de la Mini Countryman. Cette dernière avait déjà été touchée par le problème de soudure cet été et avait également fait partie du rappel précédent.