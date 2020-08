Ford Kuga hybride rechargeable : le SUV fait l'objet d'un rappel pour risque d'incendie

La cause de ce rappel se situe au niveau du « contrôle du connecteur du module de charge de la batterie rechargeable », précise le pureplayer français, qui pourrait alors entraîner un risque de surchauffe, et donc d’incendie (plusieurs cas déjà signalés, via Autocar), du véhicule. Et ce lorsque ce dernier est tout bonnement stationné ou en cours de chargement.