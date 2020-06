Ford dévoile les caractéristiques de la Focus hybride de 155 chevaux

Le nouveau bloc moteur Ford Ecoboost proposé sur la Focus est basé sur un 3 cylindres de 1,0 turbocompressé. L’hybridation se compose d’un alterno-démarreur entraîné par courroie, qui fonctionne avec une batterie Lithium-Ion 48 volts refroidie par air et placée sous le siège passager à l’avant. Il s'agit donc, comme sur la Fiesta, d'une hybridation dite « douce ».

Ce moteur est également disponible sur les Ford Puma et Fiesta. Il développe 155 chevaux (115 kW) en puissance combinée. Ford annonce une consommation de 5,1 l/10 et les émissions de CO 2 atteigne 115 grammes par kilomètre sur le cycle d’homologation WLTP.