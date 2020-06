Nouvelle gamme Ford Transit : transmission intégrale et motorisation hybride

Ford proposera dès cet été la déclinaison « Active », pensée pour les amateurs de plein air et de sport, et disponible sur Transit Custom et Tourneo. La finition ajoute des éléments rapprochant ses deux véhicules d’un SUV, l'espace en plus.

Les versions « Active » sont ainsi dotées de jantes en alliage de 17“ spécifiques, d’une nouvelle calandre et, comme sur la version « Trail », de protection au niveau des passages de roues, des ailes et des rétroviseurs ainsi que de rails de toit de série. En option, elles pourront recevoir le différentiel à glissement limité mLSD.

Au niveau motorisation, on retrouve les mêmes moteurs que sur la version « Trail » y compris la version EcoBlue 2,0 hybride. Ces véhicules accueilleront également la technologie 4G Ford Pass pour disposer d’une connexion Internet à bord ainsi que des dernières aides à la conduite de Ford.