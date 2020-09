L'usine BMW de Munich est prête à fabriquer la berline i4, qui arrivera en 2021

Il a fallu six semaines au constructeur bavarois pour faire évoluer ses infrastructures et les convertir pour pouvoir y fabriquer la nouvelle i4 électrique. Ces changements permettront à la berline d'être produite aux côtés des voitures à moteur diesel, essence ou hybride, et ont coûté 200 millions d'euros à BMW. Une somme qui s'ajoute aux 700 millions d'euros déjà dépensés entre 2015 et 2018 pour le développement de l'atelier carrosserie en vue de l'arrivée de la nouvelle Série 3 et pour créer un atelier peinture qui soit plus efficient en termes de ressources.