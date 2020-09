BMW s’intéresse de près aux motos électriques : la Vision DC Roadster à l’horizon ?

À l’époque, la bécane s’armait de phares avant et arrière LED, accompagnés de signalisations lumineuses latérales. Le constructeur mentionnait également une imposante batterie et un cadre construit en fibre de carbone et en aluminium. Les ambitions de BMW sont claires : venir mettre des bâtons dans les roues de la LiveWire d’Harley-Davidson ou des motos Zero semble faire partie de ses plans.