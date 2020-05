BMW abandonne le projet Vision M Next censé remplacer la supercar électrique i8

BMW prévoyait de remplacer sa supercar électrique i8 par le concept Vision M Next présenté l’année dernière. Mais, le constructeur allemand change son fusil d’épaule et considère que ce prototype ne donnera pas naissance à une nouvelle voiture propre produite en série.

Avec seulement 8 500 exemplaires commercialisés en Europe depuis 2013, le succès n’a pas été au rendez-vous pour la BMW i8. Le motoriste BMW considère qu’il n’est pas utile de renouveler l’essai avec un nouveau modèle dans un monde qui va probablement se voir redessiné et dont les priorités vont sûrement changer.

La Vision M Next s’annonçait plus performante et plus chère que la BMW i8 dont la production a cessé le mois dernier. La pandémie allant provoquer un bouleversement économique considérable dans les mois et années à venir, BMW ne souhaite pas renouveler son modèle pour le moment.