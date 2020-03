Six ans plus tard, BMW cesse la production de son i8 hybride

© BMW

La fin d'un véhicule emblématique

Près de six ans après son lancement en 2014, la sportive hybride aura depuis enregistré 20 000 ventes dans le monde.Véhicule emblématique de BMW, l'i8 a été révélée en 2009 sous la forme d'un concept. Rendue disponible cinq ans plus tard, cette hybride rechargeable aura été vendue à 20 000 exemplaires. Un bon chiffre étant donné son prix de départ, affiché à 147 500 dollars (environ 130 000 euros). D'ailleurs, BMW a déclaré que l'i8 avait dépassé tous les concurrents de sa catégorie.Le véhicule reposait sur une seule option de motorisation : un petit moteur électrique associé à un bloc essence 1.5 litre turbocompressé, l'ensemble délivrant 357 chevaux et réalisant un 0-100 km/h en 4,4 secondes. Mais aujourd'hui, et malgré une mise à jour en 2018 qui a fait passer le véhicule à 369 chevaux, ses performances apparaissent comme obsolètes. Cela dit, la décision de la marque basée à Leipzig ferait également suite à sa volonté annoncée de se concentrer sur le développement d'une nouvelle gamme de véhicules électriques incluant deux SUV (l'iX3 et l'iNext) et l'i4.La production sera arrêtée une fois que celle de l'édition Ultimate Sophisto (limitée à 200 exemplaires) sera achevée.