Voitures électriques : prime à la conversion et bonus écologique sont étendus jusqu'à mi-2022

Ce qui est très pratique avec ces mesures, c'est qu'elles concernent tous les types de véhicules, allant des voitures individuelles aux motos, en passant par les camionnettes, les bus et les camions. Ainsi, le bonus écologique peut aller jusqu'à 6 000 euros pour une voiture neuve électrique comme à hydrogène dont le prix d'achat TTC est inférieur à 45 000 euros, ou encore à 7 000 euros pour une camionnette électrique et hydrogène.

Les cycles à pédalage assisté neuf (VAE) bénéficient pour leur part d'un bonus écologique pouvant atteindre 200 euros. Concernant la prime à la conversion, les barèmes sont, là aussi, similaires. Les voitures particulières électriques ou hybrides rechargeables dont l'autonomie est supérieure à 50 kilomètres peuvent obtenir jusqu'à 5 000 euros d'aide supplémentaire, par exemple. Les VAE qui n'ont pas de batterie au plomb obtiennent une aide de 40 % de la valeur d'achat, dans la limite de 1 500 euros. Les camionnettes de classe 3 électriques comme hybrides rechargeables qui ont aussi une autonomie supérieure à 50 kilomètres peuvent obtenir jusqu'à 9 000 euros d'aide dans la limite de 40 % du prix d'achat.

« L’Avere-France se réjouit de la continuité de ces deux dispositifs jusqu'en juin prochain. Cela va permettre de continuer à dynamiser le marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables et d’inciter encore davantage les automobilistes à franchir le pas de la mobilité électrique », communique Cécile Goubet, déléguée générale de l'Avere-France. Et vous, allez-vous en profiter pour acquérir un véhicule « propre » ?