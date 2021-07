Prime à la conversion : l'aide s'étend désormais à l'achat d'un vélo électrique

Depuis le 26 juillet, dans le cadre de la loi Climat et résilience, les vélos à assistance électrique (VAE) donnent eux aussi droit à la prime à la conversion, au même titre que les voiture, camionnettes, scooters et motos électriques. De plus, le bonus vélo s’applique désormais aux vélos « cargo », électriques ou non, ainsi qu’aux remorques électriques pour cycles.