Paperboy, un vélo électrique à moins de 1 000$ conçu par des designers de jeux vidéo

Un vélo électrique relativement épuré visuellement, qui abrite une batterie Samsung de 375 Wh. Le moteur électrique (de 250 W) est dissimulé dans la roue arrière, et on retrouve un petit écran LCD au centre du guidon, sans oublier un port USB pour la recharge. À noter que la version US de ce Paperboy dispose d'un moteur de 500 W.

De ce fait, la version britannique du Paperboy est limitée à 25 km/h, quand la version américaine peut filer jusqu'à 32 km/h. Pour les connaisseurs, on retrouve également ici un système Shimano à 21 vitesses, et un Paperboy qui offre un total de cinq niveaux de pédalage assisté.