Intersport lance sa marque de trottinettes électriques : OZE

Intersport va notamment commercialiser la trottinette électrique E-Fly, dotée d'un moteur de 250 W et d'une batterie de 93,6 Wh, pour une autonomie d'environ 15 km. Intersport annonce des pneus de 8 pouces increvables, un double système de freinage, une suspension avant et un système de pliage « facile et rapide ». Une trottinette affichée au tarif de 279,99 euros.

Contre 399,99 euros, on peut mettre la main sur le modèle E-Motion, une trottinette qui dispose d'un tandem moteur/batterie identique, mais qui affiche des roues gonflables de 10 pouces et une batterie de 280,8 Wh, sans oublier un système de pliage renforcé et un frein à disque à l'arrière.